Този текст е плод на предизвикателство и на приятелство. Предизвикахме два интелекта – изкуствен и естествен да сътворят текст за нашия добър приятел и гост на Sonic Voyager в Zokis Warehouse на 28 Ноември. Оставяме на читателя да прецени как са се справили и ако иска да се замисли за бъдещето, за да отговори на фундаменталния въпрос – Човек или Машина ще създават култура след броени години. Все пак, ви дължим уточнението, че „Машината“ получи доста подробни инструкции, които са адски важни при работата с изкуствен интелект.

Текстът на Gemini:

На 28 Ноември пулсиращото сърце на Берлинския ъндърграунд се премества да бие в София. Метрополис представя Sonic Voyager – нощ, подчинена на абсолютната чистота на техното и водена от Бен Клок – един от титаните на този стил.

За да осъзнаем напълно значението на тази нощ за Българската Техно култура, трябва да разберем защо Бен Клок е легенда. От 2005 г. насам Клок е несменяем резидент на Бергхайн, най-известната и почитана техно институция в света. Той не просто свири в клуба, той дефинира неговата звукова идентичност. Маратонските му сетове, известни със своите хипнотични, тежки и дълбоки ритми се превръщат в основата на това, което днес наричаме „берлински звук“. Чрез своите вече легендарни издания за Ostgut Ton и собствения си лейбъл Klockworks, Клок оформи глобалния техно пейзаж, прекроявайки този изначално студен жанр в интуитивно, почти религиозно преживяване.

За техно общността в София това е повече от поредното парти; това е поклонение. И рядка възможност да станем свидетели на магията на архитекта на берлинската сцена в интимна обстановка, без да е необходимо да летим до Германия. Бен Клок носи със себе си артистичност, която балансира абсолютната мощ на техното с дълбока и завладяваща емоция - майсторски клас по създаване на напрежение и освобождаването му, който малко други диджеи могат да повторят.

Sonic Voyager ви кани да оставите делничното зад гърба си. На 28 ноември не просто ще танцуваме, а ще преживяваме историята. Пригответе се за пътешествие в дълбините на звука на бетонната катедрала, точно тук, в София.

Осигурете си място на дансинга. Пътешественикът ви очаква.

Текстът на Естествения интелект

Изгарящият лед на Subzero

Чували ли сте за играта Mortal Kombat? А някога играли ли сте я? За мен това беше най-трудната електронна игра, в която трябваше да запомниш сложни комбинации от копчета, за да може твоят герой да изпълни някои от фантастичните си трикове и да нокаутира противника си. Още си спомням, как в далечната 1991, за пореден път дълбокият глас сякаш от отвъдното обявяваше, че ще бъда довършен с фатален удар. Оттогава играта претърпя 11! версии и продаде повече от 100 милиона (това са много нули) копия за всички игрови конзоли, а аз продължавам да чувам „ Fatality!“ и със замъгляващо се зрение да гледам собствения си гръбначен стълб изваден безжалостно от Sub- Zero - един от най-страшните противници в Mortal Kombat. Спомените за това преживяване още ме преследват и прекарват ледени пръсти през вътрешностите ми. Днес, обаче, Subzero ми носи и друга емоция – емоцията на пълното потапяне в абсолютната красота на музиката. Персонифицирана от едно парче и от един артист. Артист, чието име е повече от синоним на Берлинската електронна сцена. Един от най-добрите DJs, които сме канили и най-яркият фотон в новата техно вселена. Артист, когото DJ Steven смело нарича Benski, защото ни е приятел. Отношенията ни не тръгнаха лесно в началото. Няколко години той отказваше поканите ни. Впоследствие ни разказа, че помпозните видеа от партитата на Метрополис, които му изпращахме, за да се представим са били причината за тези откази. Шарените танцьори и помпозната атмосфера не отговаряли на представата му за техно събитие. Не защото имал внимателно измислена стратегия за хода на кариерата си. А защото (и затова го харесваме много) просто смятал, че нашите партита са за друг тип хора. Хора, които няма да приемат музиката му – богата, хипнотична и различна. И за да намигна на Чехов и прочутия му постулат* ще уточня, че човек трябва да използва цяла комбинация от копчета в мозъка си, за да я усети в цялото й великолепие. Хора, каквито не очаквал да види тук. Щастливи сме, че още от първия път опровергахме мнението му – и ние, и Българската публика. Създадохме връзка, която с годините става все по-здрава и доказателство за това са партитата му тук – все по-емоционални и все по – искрени. Сякаш той влиза в главите на танцуващите и натиска вместо тях правилните комбинации от копчета. А дали някога е играл Mortal Kombat ще го попитаме този петък в Zokis Warehouse.

Чехов пише, че ако в първо действие на една пиеса има пушка, до трето действие тя трябва да гръмне. В нашия случай – ако говорим за Mortal Kombat в първата част на текста, до края трябва да натиснем копчетата за успешно комбо J

Билети в https://epaygo.bg/2190743795

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com