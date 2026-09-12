Пулсът на Берлин пристига в София с Бен Клок
Този текст е плод на предизвикателство и на приятелство. Предизвикахме два интелекта – изкуствен и естествен да сътворят текст за нашия добър приятел...
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Този текст е плод на предизвикателство и на приятелство. Предизвикахме два интелекта – изкуствен и естествен да сътворят текст за нашия добър приятел...
Метрополис завършва бляскаво годината с парти от амбициозната си поредица Sonic Voyager
Британското електронно дуо пристига в България тази събота София. Британското електронно дуо Whyt Noyz пристига за първи път в България, за да се при...