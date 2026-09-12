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Слагат данък от 15% на бингото

Слагат данък от 15% на бингото

София. С такса от 15% ще се облагат направените офлайн залози в лотарийните игри, както и хазартните игри бинго и кено. Това предвиждат промени в Зако...

21 ноември | 5:10
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