Тръмп обяви новата територия на САЩ
И това не е стопроцентова шега
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И това не е стопроцентова шега
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"Ще се изискват известни териториални размени", заяви още той
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Сред отстъпките е готовността на Украйна да се откаже от част от територията, окупирана от Русия
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Всичко това трябва да бъде направено в тандем с народа на Украйна
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"Ислямска държава" е загубила 12 процента от територията си през първото полугодие на 2016 г., драстично спадат и приходите й, се казва в публикуван д...
Територията под контрола на "Ислямска държава" се е свила с 40 на сто в Ирак и с 20 на сто в Сирия през 2015 г., а групировката е била прогонена от ня...
Видин. Военните са извършили разузнаване и са прочистили повърхностно общо 1145 декара от територията, засегната от взрива в завода за утилизация на...
Сарема. Без предупреждение руски военен самолет навлезе във въздушното пространство на НАТО, съобщиха от Алианса. За кратко Ил-20, специализиран в съ...
Отава. Канада планира да обяви официални претенции за Северния полюс в опит да отстоява суверенитета си в богатия на ресурси Арктик, заяви министъръ...