Рекордни пенсии в София, мизерни в Кърджали - новото разделение

За първи път в историята на пенсионната система средната пенсия в България надхвърли 1000 лева.

Това стана след осъвременяването през юли по т.нар. швейцарско правило, което тази година донесе увеличение от 8,6%. Така средната пенсия достигна 1015 лева – с над 81 лева повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Въпреки рекорда статистиката на Националния осигурителен институт показва друга, по-мрачна картина. Над 800 хиляди българи – близо 40% от всички пенсионери – продължават да живеят с минималната пенсия от 630 лева или дори по-малко.

Лицето на пенсионната статистика

77-годишната Мелиха е сред онези, за които обещаната „средна пенсия“ е далечен мираж. Тя не е спряла да работи и днес държи малко кафене, за да допълва доходите си. „Беше 550 лв. И така-така стана 730 лева. За мен не е добре, ама какво да правим“, разказва тя. След юлското осъвременяване получава с 60 лева повече, но усещането за недостиг остава.

„Еми... малко е. Ето, на 77 години работя. И събота и неделя работя. Днес например съм изкарала за деня – с това, за другия ден пазарувам“, споделя тя с горчивина и реализъм. Нейният глас отразява ежедневието на стотици хиляди пенсионери, за които статистическите проценти и средни стойности са далеч от реалността на битката за оцеляване.

Различия по региони и бъдещи предизвикателства

Освен разликата между „средната пенсия“ и минималната, се откроява и още една неравнопоставеност – географската. Според данни на НОИ в Кърджали средната пенсия е с повече от 400 лева по-ниска от тази в София.

„Ако съдим по настоящото състояние на пазара на труда и двойните разлики на заплатите, вероятно при бъдещите пенсионери разликите ще стават все по-големи – тези в София ще получават доста големи пенсии, докато тези в периферията ще получават по-ниски“, коментира Адриан Николов от Института за пазарна икономика.

По думите му,

настоящото осъвременяване по швейцарското правило подобрява стандарта само частично.

„Ние продължаваме да ползваме формулата за швейцарското правило, което прилага наполовина инфлацията и наполовина ръста на средния доход“, посочи Николов пред bTV.

От социалното министерство вече предупреждават, че е рано да се каже с какъв процент пенсиите ще бъдат увеличени догодина. Единственото ясно е, че въвеждането на еврото от 1 януари няма да промени формулата – тя просто ще се прилага върху новата валута.

