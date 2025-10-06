Важно от НОИ за пенсиите в евро

Остават три месеца, в които пенсионерите ще получават парите си в лева. След 1 януари сумите ща бъдат изплащани в евро след официалното присъединяване на България към Еврозоната.

Националният осигурителен институт (НОИ), който оперира с над 27 млрд. лв. годишно, е в активен процес на подготовка за въвеждане на еврото у нас.

Считано от датата на въвеждане на еврото обезщетенията, паричните и социалните помощи, пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване и добавките към тях ще бъдат автоматично превалутирани в евро по фиксиран курс 1 евро = 1,95583 лева.

При извършване на превалутирането официалният валутен курс не се съкращава, като се прилага пълният цифров размер на фиксирания курс, изразен в шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая.

За обезщетенията, пенсиите и добавките към тях в интерес на гражданите е предвидено закръгляването след превалутирането да се прави по изключение по по-благоприятен начин. Когато третият знак след десетичната запетая на сумата в евро е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая ще се увеличава с една единица.

При получавани повече от една пенсия или пенсия и добавка/добавки към нея, размерът на всяка една от пенсиите и/или добавките се превалутира поотделно, след което получените стойности в евро се сумират и се получава общата месечна сума за изплащане на лицето в евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com