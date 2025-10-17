Караджов: Работим с Турция и Румъния за изграждане на нови пътни и железопътни връзки

България, Турция и Румъния ще работят съвместно за изграждане на нови пътни и железопътни връзки, които да облекчат растящия трафик между трите държави и да засилят ролята на региона като ключов логистичен коридор между Европа, Близкия изток и Кавказ, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията. Темата е обсъдена по време на тристранна среща между вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу и румънския държавен секретар по транспорта Хорациу Козма, проведена в четвъртък.

„В момента основният трафик между България и Турция преминава през Капитан Андреево и по-малко през Лесово, а към Румъния – основно през Русе и по-малко през Видин. Огромното натоварване води до почти непрекъснати задръствания и закъснения на доставките. Данните за натоварването на пътната ни мрежа сочат, че трафикът от и към България расте с над 20% на годишна база. Подобно е положението и с единствените ни железопътни връзки с Турция –трафикът там е достигнал предела на модернизираната жп линия от Свиленград до Пловдив. Трябва отсега да мислим за решения на тези проблеми, защото превозите от и през България ще се удвоят през следващите пет години, ако тенденцията се запази“, заяви министър Караджов.

„Ремонтът на Дунав мост при Русе и километричните опашки, причинени от него, ясно показа колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите. Необходими са алтернативни трасета – както пътни, така и железопътни – за да осигурим стабилност на логистичните вериги“, допълни вицепремиерът.

Министър Караджов подчерта, че автомагистрала „Черно море“, която ще свърже Истанбул – Варна – Румъния – Молдова – Украйна, е естествено продължение на Южния транспортен коридор и трябва да се разглежда като обща инфраструктурна кауза на трите държави.

„Заедно с Румъния трябва да определим най-северната точка на магистралата – Дуранкулак, Кардам или Силистра. Наред с това е време да поставим на масата и въпроса за четвърти мост над Дунав при Силистра – Калъраш, който ще осигури допълнителна свързаност по направлението север – юг“, каза още вицепремиерът.

От турска страна министър Абдулкадир Уралоглу потвърди, че Анкара подкрепя по-тясно сътрудничество между Турция, България и Румъния, включително чрез публично-частни партньорства и общи проектни предложения пред международни финансови институции.

В рамките на двустранната среща между Гроздан Караджов и Абдулкадир Уралоглу бе обсъден и проектът за втора железопътна линия по направлението Свиленград – Пловдив, която да разтовари сегашната линия, използвана на 90% от капацитета си.

„Вторият стратегически проект, който ще облекчи логистичния натиск в региона, е жп линията Одрин – Хамза Беили – Лесово – Ямбол. Тя ще осигури алтернативна връзка по направлението юг - север“, посочи министър Караджов.

Вицепремиерът Караджов бе домакин на конференция на високо ниво за транспортна свързаност в Югоизточна Европа. Събитието е в рамките на софийското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.

