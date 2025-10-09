Голям страх за пенсиите! Синдикат алармира властта

Президентът на КНСБ Пламен Димитров остро разкритикува модела на публичните финанси у нас, като заяви, че България се нуждае от „реален завой“, а не от повтаряне на мантрата, че „данъците не се пипат“. Според него именно тази политика е довела до изкривена и несправедлива структура на приходите, при която тежестта пада върху работещите, докато бизнесът допринася все по-малко.

Пенсиите – системен дефицит под прикритие

По думите на Димитров пенсионната система вече живее на гърба на данъкоплатците, а не на осигурителния модел, какъвто трябва да бъде. „60% от вноските за пенсии идват от данъците. 12 милиарда от тези 22 милиарда лева за пенсии идват от данъците ни, а би трябвало парите да идват от осигуровките, които плащаме“, подчерта лидерът на КНСБ.

Той предупреди, че ако тази тенденция продължи, държавата няма да може да поддържа стабилен пенсионен фонд без да жертва инвестиции, здравеопазване и култура. „Тези 12 милиарда трябваше да ги похарчим за нещо смислено – за инвестиции, заплати, здраве, култура“, каза Димитров.

Според него работещите вече плащат повече данък върху доходите от събрания корпоративен данък – явление, което нарече „рядкост за Европейския съюз“.

Заплатите и данъчната несправедливост

Лидерът на КНСБ посочи, че държавата разчита прекомерно на косвени данъци – ДДС и акцизи, което тежи най-много на ниско- и среднодохдните домакинства. „Приходите от корпоративни данъци са не само по-малки, но и непоследователни, докато разходите растат и ще продължат да растат“, каза той.

Синдикатите вече са предложили въвеждането на два нови налога – върху свръхпечалбите във финансовия и хазартния сектор, както и дигитален данък, за да се балансира системата и да се осигурят средства за социални политики.

Димитров не подмина и темата за заплатите в публичния сектор, като определи увеличенията в сектор „Сигурност“ от 50 до 70% като „купено спокойствие“. „Политиците си купиха спокойствие“, коментира той, подчертавайки, че подобна стъпка е несправедлива спрямо останалите сектори и показва липса на обща финансова визия.

