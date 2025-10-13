Къде в Европа са най-бедните пенсионери? Кой взима най-малко

Пенсионерите в Източна Европа са по-склонни да се сблъскат с финансови затруднения, докато в Северна и Западна Европа възрастните хора като цяло се справят по-добре. Има обаче две страни, където нивото на бедност сред пенсионерите е по-високо от очакваното.

Къде пенсионерите взимат най-малко? Кои страни са с най-ниските пенсии в Европа?

Според ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) в повечето европейски страни средният доход на хората над 65 години е по-нисък от средния за страната, съобщава Евронюз . В някои случаи той е по-малък от 80% от средния, което допринася за нарастващите нива на бедност.

Какво е прагът на бедност? Той показва каква част от хората печелят по-малко от установения минимум, т.е. живеят под прага на бедността. Според ОИСР прагът на бедност е 50% от средния национален доход.

През 2022 г. в 30 европейски държави нивата на бедност сред пенсионерите варират от 3,1% в Исландия до 37,4% в Естония. Тоест в някои държави повече от една трета от пенсионерите са имали доходи под половината от националния среден доход.

Източна Европа

Пенсионерите в Източна Европа, особено в балтийските страни и други посткомунистически държави, са по-склонни да се сблъскат с финансова нестабилност от другите.

Високи нива на бедност сред пенсионерите има в следните страни:

· Естония - 37,4% пенсионери;

· Латвия - 33%;

· Хърватия - 28,5%;

· Литва - 24,6%.

Това означава, че значителна част от пенсионерите в тези държави живеят с доходи, значително под средните за страната.

Западна и Северна Европа

Нивата на бедност сред пенсионерите като цяло са по-ниски в Западна и Северна Европа:

· в Исландия - 3,1% от пенсионерите;

· в Норвегия - 4,1%;

· в Дания - 4,3%;

· във Финландия - 5,5%.

Тези страни се възползват от добре развити системи за социално осигуряване и универсални пенсионни програми.

Но, колкото и странно да звучи, Швейцария и Великобритания се открояват от общото - там делът на пенсионерите с доходи под средните е доста висок - съответно 19,8% и 14,9% от пенсионерите.

Ако вземем петте най-големи европейски икономики, нивото на бедност на пенсионерите в тях изглежда така:

· Великобритания - 14,9%;

· Германия - 14,1%;

· Испания - 13,1%;

· Италия - 12%;

· Франция - 6%.

Като цяло жените в пенсионна възраст са по-склонни да живеят в бедност, отколкото мъжете, поради по-дългата им продължителност на живота и следователно по-дългия период на зависимост от пенсия.

Според анализатора на пенсиите в ОИСР Андрю Райли основната причина за бедността на пенсионерите са, разбира се, ниските пенсионни обезщетения. „Дори при дълъг трудов стаж пенсиите в Естония, Япония, Корея, Латвия и Литва остават ниски“, подчертава експертът.

В същото време, казва той, в страни с широка система за социална защита, т.е. целенасочена помощ за нуждаещите се или универсални плащания за всички пенсионери, бедността сред възрастните хора е по-рядко срещана. Примери за това са Дания, Исландия и Норвегия.

Доходите на пенсионерите също варират значително в различните страни. През 2022 г. тази цифра варира от 66,3% в Естония до 107% в Люксембург:

· Естония - доходите на пенсионерите са 66,3% от средните;

· Литва - 66,5%;

· Латвия - 71,4%;

· Хърватия - 73,4%;

· Белгия - 76,2%;

· Чехия - 76,7%;

· България - 77,2%;

· Швейцария - 79,4%;

· Великобритания - 82,1%;

· Германия - 90%;

· Франция - 94,3%;

· Испания - 96,7%;

· Португалия - 97,1%;

· Италия - 98,8%.

В Люксембург пенсионерите печелят повече от средностатистическия гражданин – 107% от средния доход.

В някои страни разликата между годините може да бъде значителна. Например в Турция доходите на пенсионерите почти са достигнали средните стойности през 2019 г. (97%), надхвърлили са ги през 2020 г. (103%), но до 2022 г. са спаднали до 84%.

Експертите обаче смятат, че при оценката на жизнения стандарт на пенсионерите трябва да се гледа не само размерът на пенсията, но и реалната ѝ покупателна способност - колко стоки и услуги може да се купят с нея.

