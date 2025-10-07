Уникален ден за пенсионерите. Получават...

На 7 октомври (вторник) започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции и ще завърши на 20 октомври (понеделник).

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г.

На 2 октомври на всички правоимащи лица бяха изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

