Двама легендарни руски журналисти починаха един след друг през уикенда.

След като в събота стана смъртта на втория човек в официоза РИА Новости – Кирил Вишински, който бе и изпълнителен директор на "Русия днес", в неделя стана ясно, че си е отишъл и дългогодишният руски кореспондент в САЩ Юрий Ростов, бивш водещ на най-гледаното предаване Вести и от дълго време водещ рускоезичен канал в Америка.

Външният министър Сергей Лавров и цялата държава изразиха шока от загубата на руската журналистика след кончината на Вишински.

Така и не стана ясно обаче какво се е случило с него, всички медии пишат само за „продължително боледуване“.

За Ростов пък трагичната новина дойде от негови приятели в САЩ, никой в Русия от властта не се изказа и дори не е ясно каква е причината за смъртта.

И двамата имаха огромна роля в пропагандата на Кремъл.

Вишински, който бе начело на бюрото на най-мощната кремълска агенция в Киев в началото на войната, впоследствие бе арестуван и после - разменен. А Ростов, начело на най-големия руски канал в Америка, а впоследствие начело на „Светът днес“ – предаването за руснаци в рускоезичен телевизионен канал в САЩ.

