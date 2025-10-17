Ударна промяна в Гърция, която засяга и много българи

Гръцкото правителство, което се стреми да увеличи приходите в хазната, планира да направи задължително плащането на наемите на жилище по банкова сметка и да наказва кешовите трансакции.

От 1 януари 2026 г. влиза в сила задължителното банково плащане на всички наеми в Гърция, което касае и всички българи, които отдават жилища под наем в Гърция или наемат такива, информира NOVA.

Причината е ширещото се укриване на данъци от собственици, които отдават имотите си под наем. С новата регулация задължението, което се прилагаше за търговските договори за наем, вече се разширява и за жилищните договори за наем, като плащането чрез банкова сметка става задължително.

Ако наемът не се плаща по банков път, наемодателите ще губят законовото 5% приспадане, на което имат право върху доходите от собственост, поради щети и амортизация. Тази санкция се счита от мнозина за „несправедлива“, тъй като наказва наемодателя, дори ако наемателят е този, който отказва да плати по банков път.

Наемателите, които не плащат наема си чрез банка, ще загубят годишната едномесечна надбавка за наем, изплащана всеки ноември, както и всички други държавни помощи, свързани с наемането на жилища.

От Федерация на собствениците на имоти (POMIDA), осъзнавайки риска от загуба на 5% отстъпка, издаде подробни инструкции на наемодателите за плавен преход към новия режим.

В нови или подновени договори за наем трябва да се добави изрично условие, че „Наемът ще се плаща изключително чрез депозит или превод по банковата сметка на наемодателя (IBAN) в рамките на първите пет дни от всеки месец. Всеки отказ на наемателя да плати по банков път се счита за неплащане и дава право на наемодателя да поиска връщането на наема.“

Номерът на сметката (IBAN) трябва да бъде съобщен по електронен път на AADE, чрез специална процедура, която ще бъде определена скоро.

Всеки наемодател декларира собствена сметка, в която ще бъде депозиран съответният дял от наема. Препоръчително е целият наем за годината да бъде платен до 31 декември, за да се докаже пълното банково плащане и да не се загуби 5% отстъпка.

