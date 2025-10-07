В Гърция е страшно, няколко области са под вода

Силен дъжд продължава да вали в Северна Гърция и на островите в Егейско море. Той е придружен с градушки и силен вятър.

За повишено внимание в областите Крит, Спорадските острови и Пелопонес предупреждават властите. Там на много места има наводнени пътни участъци.

Полицаите съобщиха, че има възможност за пътуване по обходни маршрути.

До 70 км/ч достигат поривите на вятъра в Егейско море. За днес не се очаква прекратяване на морските връзки с островите.

Предупреждават обаче собствениците на малки яхти и рибарски лодки да не влизат в открито море.

В района на Атина са поставени 40 камери от нов тип, които фиксират всяко пътно нарушение, и се прилага новият закон с повишени глоби, предаде БНР.

Спиране на дъждовете и покачване на температурите се очаква от четвъртък.

