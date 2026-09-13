Всичко за Риа Новости

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Путин закри РИА Новости (Обзор)

Путин закри РИА Новости (Обзор)

Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указ за ликвидиране на държавната информационна агенция РИА Новости. На нейно място се създава като д...

09 декември | 21:25
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Москва закрива РИА Новости

Москва закрива РИА Новости

Москва. Руският президент Владимир Путин е подписал в понедленик указ, с който се закрива информационната агенция РИА Новости, предаде БНР. Агенцията...

09 декември | 10:11
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