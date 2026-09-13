Отиде си втори топ руски журналист
След кончината на Кирил Вишински, обявиха смъртта на Юрий Ростов
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След кончината на Кирил Вишински, обявиха смъртта на Юрий Ростов
Москва. Руският президент Владимир Путин подписа указ за ликвидиране на държавната информационна агенция РИА Новости. На нейно място се създава като д...
Москва. Руският президент Владимир Путин е подписал в понедленик указ, с който се закрива информационната агенция РИА Новости, предаде БНР. Агенцията...