Отиде си втори топ руски журналист
След кончината на Кирил Вишински, обявиха смъртта на Юрий Ростов
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След кончината на Кирил Вишински, обявиха смъртта на Юрий Ростов
Водещи руски журналисти, които гостуваха у нас по покана на зам.-министъра на икономиката Бранимир Ботев, са очаровани от спектакъла "Звук и светлина"...
Група журналисти от едни от най-влиятелните и четени руски медии, сред които информационната агенция „Интерфакс", федералното интернет издание „Газета...
Варна. Главни редактори и редактори на медии от Подмосковието, които имат над 10-милионна аудитория, са от една седмица по Северното Черноморие. Няко...