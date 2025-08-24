Заплатите в този сектор скачат след еврото

Радостна новина за един сектор у нас.

Синдикатите в образованието се надяват, че Еврозоната ще гарантира повишаването на заплатите в образованието. В започналия с министерството на образованието диалог, от синдиката за висше образование към КНСБ казват, че за 2026-а има въпроси за доуточняване.

Лиляна Вълчева от синдиката за висше образование към КНСБ обясни, че на скорошна среща, че доходите в сектора у нас са на нивото като в Испания.

При средна работна заплата за 2413 у нас, само няколко висши училища са под това ниво. С поглед към бъдещия бюджет Лиляна Вълчева говори да притесненията за ВУЗ-овете.

"Разбираме, че има 2000 бройки намаление броя на студентите за следващата учебна година. Бюджетът се базира и на това количество. Ако сега в бюджета имаме 139 500 студента, означава ли, че за догодина смятаме за 137 000? Расте минималната работна заплата! Няма как таксите да намаляват, при положение че всичко в държавата върви по посока нагоре. Диалогът е много напрегнат", заяви пред БНР Вълчева.

Статистика на ВУЗ-овете към момента показват, че Пловдивският и Софийският университет са най-добре платените измежду хуманитарните и правните специалности. ТУ в София е лидер по заплати за техническите специалности. Тракийският – в заплатите в аграрните науки. Медицинските в София, Варна и Пловдив са в челото на заплащането в медицинските университети. Музикалната академия е лидер за университетите в изкуствата.

На първо четене, в средата на юли парламентът коригира размерът на таксата за платено обучение и по този начин тушира започнали студентски протести след вдигането в пъти на цените на висшето образование. Като цяло обаче в диалога за заплатите от МОН припомнят нуждата от деликатна политика за ВУЗ-овете при формиране на цените. Министър Красимир Вълчев препоръча на ВУЗ-овете да вдигат таксите всяка година, но с малко, а не рядко и скокообразно:

"Държавата плаща все повече, нормално и студентите да плащат. Ако искаме да има качествено висше образование, трябва да имаме и по-висока цена. Няма как да има добри преподаватели, ако няма и заплати".

За 10 години таксите за студентите държавна поръчка са се увеличили с 44%. А държавната субсидия се е увеличила със 150%, сочат разчетите на МОН.

