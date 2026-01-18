Давос започва! Тръмп стартира Съвета за мир 

Давос 2026 започва! Влязъл вече в историята като "Вълшебната планина" (по романа на Томас Ман за Европа в навечерието на големите сътресения), Световният икономически форум вече приема първите гости от политиката и бизнеса.

От понеделник започват да пристигат лидерите на Г7, включително френския президент Еманюел Макрон. Японският премиер Санае Такаичи няма да присъства на събитието – страната ще бъде представена от министъра на икономиката Рьосей Акадзава, министъра на финансите Сацуки Катаяма и президента на Mitsubishi Heavy Industries Ейсаку Ито.

Ще участват още председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш и ръководителят на Световната търговска организация Нгози Оконжо-Ивеала.

Китай ще бъде представен от вицепремиера Хъ Лифенг.

Най-голямата ще бъде американската делегация, която ще бъде ръководена от президента Доналд Тръмп. В нея ще участват държавният секретар Марко Рубио, министрите на финансите и търговията Скот Бесент и Хауърд Латник, търговският представител Джеймисън Гриър, специалният президентски пратеник Стивън Уиткоф, зетят на Тръмп Джаред Кушнър и членове на Конгреса.

Русия не е поканена, а украинската делегация също ще е в разширен състав, начело с президента Зеленски. Киев планира контакти с представителите на САЩ, заяви украинският външен министър Андрей Сибиха.

Според FT, съюзниците на Украйна в Г7 искат да привлекат подкрепата на Тръмп по въпроса за гаранциите за сигурност към Киев. Изданието съобщава, че в периферията на форума е планирана среща на президентите на САЩ и Украйна, в която възнамеряват да участват и лидерите на Г7, както и фон дер Лайен.

Очаква се в Давос САЩ и Украйна да сключат споразумение за възстановяване на страната след конфликта за 800 милиарда долара, съобщи The Telegraph.

Втората тема ще е Гренландия след като Тръмп наложи мита на европейски страни, а те заплашиха с икономическа блокада.

Но голямата тема ще е друга, новата инициатива на Тръмп – Съвета за мир.

Първоначално беше заявено, че целта на организацията ще бъде възстановяването на ивицата Газа. Десетки държави вече получиха покани да се включат. Според Axios, структурата вече е оформена и е ясно, че ще бъде ръководена от Тръмп.

Източник от Reuters нарече Съвета за мир - "ООН на Тръмп“.

Очаква се Съветът за мир да започне работата си именно в Давос под погледа на Гутереш.

Очевидно новите международни организации вече изникват на хоризонта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com