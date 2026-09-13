Кейти Пери и Трюдо взривиха Давос. Светът говори само за тях
Лавина от мемета и коментари за новата "властна двойка"
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Лавина от мемета и коментари за новата "властна двойка"
САЩ се очаква да подпише споразумението за възстановяване на Украйна
България е една голяма специална икономическа зона, казца министърът на финансите Асен Василев
Женева. България заема 54-та позиция сред 144 изследвани държави в годишния доклад за глобалната конкурентоспособност, изготвян от Световния икономиче...