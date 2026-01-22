Зеленски се среща с Тръмп в 14 часа

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Швейцария за да участва в срещата на Световния икономически форум в Давос и да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

От прессекретариатът на украинския държавен глава обявиха, че срещата между Зеленски и Тръмп ще се състои около 14:00 ч. българско време.

Програмата на Зеленски включва още изнасянето на реч на форума и участие в панелната дискусия под наслова „Международен съвет за идеи за възстановяването на Украйна“. В рамките на събитието Зеленски ще се срещне с представители на енергийни компании.

Вчера американският президент Доналд Тръмп също потвърди, че ще се срещне със Зеленски в Давос.

Междувременно от Кремъл съобщиха, че срещата на Владимир Путин със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва ще се състои около 19/20 часа местно време.

