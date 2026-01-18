Изключителни мерки за сигурност! За първи път от 6 години Тръмп в Давос

Веднъж в годината Давос се превръща в най-добре охраняваното градче в света, със забранена за полети зона, контролни пунктове и снайперисти в бели камуфлажни костюми по заснежените покриви. По време на Световния икономически форум (СИФ) градът в долината Ландвасер става зона с висока степен на сигурност за властниците на света, пише "Нойе Цюрхер Цайтунг", цитиран от БТА.

На тазгодишната 56-а ежегодна среща СИФ е домакин на "специален гост". За първи път от шест години американският президент Доналд Тръмп отново ще бъде там - на третото си посещение на форума. Форумът започва утре, 19 януари и приключва на 23 януари.

Украинският президент Володимир Зеленски, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и израелският президент Ицхак Херцог също са потвърдили участието си в срещата. Общо над шестдесет държавни и правителствени ръководители ще присъстват на нея, както съобщи СИФ. Това е нов рекорд – никога досега толкова много VIP личности не са искали да присъстват на годишната среща на световния икономически и политически елит. Общо около 2500 лидери от икономиката, политиката, науката и обществото се очакват в Давос.

Мерки за сигурност

Съответно високи са и мерките за сигурност. Въздушното пространство около Давос е затворено в радиус от 46 километра. Бойни самолети, хеликоптери и самолети на швейцарската армия са в постоянна готовност.

Повечето гости пристигат с частни или държавни самолети на летището в Цюрих, а някои пристигат и на военното летище в Дюбендорф. Пътуването от летището в Цюрих до Давос се извършва с лимузини, влак или хеликоптер. Транспортът е съобразен със статуса на гостите.

Летището очаква около хиляда допълнителни полета в дните преди, по време и след форума, както се посочва в съобщение. Территорията на летището ще бъде превърната в зона с висока степен на сигурност, особено при пристигането на американския президент Доналд Тръмп, и ще бъде наблюдавана от снайперисти на покривите и специалисти по обезвреждане на бомби в готовност. По време на кацането на "Еър Форс 1" въздушното пространство ще бъде временно затворено.

Затворено ще остане и въздушното пространство над Давос. Изключения са полетите за наблюдение и въздушният транспорт, между другото за лица, защитени от международното право. При пристигане с автомобил трябва да се преминава през контролни пунктове от двете страни на долината Ландвасер. Проверяват се и пътниците във влаковете. Железопътна компания организира влакове-совалки, които се движат директно до гара, проектирана специално за Световния икономически форум.

За да се гарантира сигурността на високопоставените гости и на жителите на Давос, в малкия град са разположени полицейски сили от цяла Швейцария.

В петък на пресконференция полковник Валтер Шлегел, командир на полицията в кантона Граубюнден, заяви: "Живеем в бурни времена. Времена на големи предизвикателства." В световен мащаб съществува повишена терористична заплаха, което важи и за Швейцария.

След това Шлегел изброи възможните опасности: различни конфликти в света, които благоприятстват радикализацията, както и насилствен ляв екстремизъм, кибератаки, шпионски действия, напрежение в Швейцария поради войната в Украйна и конфликта в Близкия изток. Той намекна за инциденти като този: през 2017 г. силите за бързо реагиране арестуваха двама предполагаеми симпатизанти на "Ислямска държава" в близост до Световния икономически форум.

Полицията ще бъде подкрепена от швейцарската армия по време на петдневното събитие. Тя ще предостави до 5000 войници, сред които членове на въздушните сили, логистична база, специални сили, киберексперти, както и войски за защита срещу атомни, биологични и химически атаки.

В района на Давос полицията и армията са създали пет затворени зони, така наречените зони за сигурност. Там се намират всички важни места на СИФ. Конгресният център, в който се провежда конференцията с панели и важни срещи, променадата, където големите корпорации имат свои павилиони, петзвездният хотел "Алпенголд", където вероятно ще отседне Доналд Тръмп, хотел "Белведере" с неговите партита и приеми, както и ледената пързалка.

Използват се и системи, с които могат да се идентифицират и отблъскват дронове. В Световния икономически форум се работи с най-модерните налични системи, казва Шлегел.

Генералът от армията Маурицио Датрино допълни, че не само въздушното пространство ще бъде обезопасено, но и мрежата, а именно от киберотдела на армията. Точно навреме за СИФ се увеличават и кибератаките срещу уебсайтове на швейцарски власти. Миналата година проруска хакерска група пое отговорност за такава атака: бяха атакувани уебсайтове на различни общини, кантони, банки и федералното правителство. За нападателите това е популярен начин да се изявят.

Тази година са разрешени и няколко демонстрации. Гарантирането на свободата на демонстрациите и на изразяване на мнение е било задача на кантоналното правителство, казва Валтер Шлегел. Към тях спадат митингите в Предигау и Давос в събота и неделя, организирани между другото от младежкото крило на швейцарските социалисти (Juso). Планирани са и други демонстрации в Цюрих и Берн, като тази в Берн е неразрешена.

Колективът, който организира анти-СИФ демонстрацията в Давос, успешно се застъпи за по-видим маршрут на протеста. Федералният съд реши през 2024 г., че поне на части и при определени условия може да се марширува по кантоналния път към Давос. Допълнителните разходи са големи, казва Шлегел. "Но както е описано в заданието на правителството: ние трябва да гарантираме сигурността и да направим възможно провеждането."

Както скъпоструващите мерки за сигурност от страна на полицията и военните, така и инфраструктурата и материалите имат висока цена. Швейцарските власти харчат до 41 милиона франка годишно за сигурността на СИФ. Голяма част от разходите се поемат от самите швейцарски данъкоплатци.

Полицейският командир Валтер Шлегел каза, че очаква бюджетът да бъде спазен въпреки пристигането на Зеленски и Тръмп. Ако не се случи нещо непредвидено.

В тези разходи за сигурност не са включени разходите, които чуждестранните делегации поемат сами. Американският президент Доналд Тръмп, например, пътува до Швейцария с огромен конвой. Финансовият портал Quartz изчисли, че последната визита на американския президент в Давос през 2020 г. е струвала 3,4 милиона долара само за наети автомобили и хотели. Полетът с "Еър Форс 1" и хеликоптерът до Давос са стрували 2,2 милиона долара.

