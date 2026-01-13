Тръмп, Зеленски и лидери от Г-7 се събират в Давос

Световни лидери, сред които президентът на САЩ Доналд Тръмп, украинският държавен глава Володимир Зеленски, германският канцлер Фридрих Мерц и сирийският временен президент Ахмед аш Шараа, ще участват следващата седмица в годишната среща на Световния икономически форум в Давос. Форумът ще събере представители на политическия и бизнес елит на фона на нарастваща геополитическа нестабилност и засилващо се глобално напрежение.

Организаторите съобщават, че в швейцарския ски курорт ще пристигнат 64 държавни и правителствени ръководители, включително шестима лидери от страните от Г-7. Очаква се сред участниците да бъдат и премиерите на Канада, Испания и Пакистан, както и президентите на Израел, Аржентина и Демократична република Конго.

Тазгодишното издание на форума се провежда под мотото „Дух на диалог“, като акцент ще бъдат поставени ключови международни кризи – войната в Украйна, продължаващите протести в Иран, както и бъдещето на Газа и Венецуела.

Срещата се организира в момент на сериозни сътресения в международните отношения. Завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом вече оказва влияние върху традиционните съюзи на САЩ, докато продължаващите военни конфликти, вътрешнополитическите кризи и бързите технологични промени засилват усещането за глобална несигурност.

Форумът в Давос традиционно служи и като платформа за неформална дипломация. Очакванията са тази година той отново да се превърне в място за разговори около възможни стъпки към прекратяване на войната в Украйна.

Освен политическите лидери, участие ще вземат и ръководители на водещи технологични компании.

