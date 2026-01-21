Тръмп кацна в Швейцария

Самолетът на президента на САЩ Доналд Тръмп Еър Форс 1 се приземи на летището в Цюрих, Швейцария, съобщи BBV, предаде "Вести". Първото събитие в програмата на Тръмп за деня е прием с бизнес лидери, преди по-късно да произнесе реч пред Световния икономически форум.

Целия свят е затаил дъх в очакване на речта на американския държавен глава пред лидерите, събрали се на Световния икономически форум в Давос, в момент, в който трансатлантическите отношения висят на косъм.

В речите си от алпийския курорт във вторник, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон и канадският премиер Марк Карни обрисуваха ярка картина на променящия се световен ред.

