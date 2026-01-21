Тръмп с първи думи от Давос

Европа не върви в правилната посока. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп от подиума на Световния икономически форум в Давос.

„Обичам Европа, искам да я видя просперираща, но тя не върви в правилната посока“, каза Тръмп, като добави, че "не може да познае" Стария континет.

Пътуването на Тръмп до Швейцария бе забавено заради незначителен технически проблем на борда на президентския самолет "Еър форс 1", който наложи връщане във Вашингтон и смяна на самолета. От Белия дом увериха, че закъснението няма да повлияе на планираното му изказване.

