Драма във въздуха! Какво става със самолета на Тръмп (обновена)

Белият дом съобщи, че самолетът на Air Force One е бил принуден да се върне в съвместната база Андрюс малко след излитането си във вторник вечерта с президента Доналд Тръмп на борда.

Екипажът е имал „незначителен електрически проблем“ след излитане и се е върнал „от съображения за повишено внимание“, според Белия дом.

Тръмп беше на път за Давос, Швейцария, за да участва в Световния икономически форум.

Очаква се президентът да се качи на друг самолет и да продължи към Швейцария, съобщава "Fox news".

Каролайн Ливит, прессекретарят на Белия дом, заяви, че решението за връщане във Вашингтон е било взето малко след излитането „от прекалена предпазливост“, след като екипажът е открил повредата.

Репортер от Белия дом, пътуващ с президента, каза, че светлините в прескабината на Air Force One са угаснали за кратко, след като самолетът е излетял, въпреки че по това време не е било предоставено допълнително обяснение.

Очаква се Тръмп да се прехвърли на втори самолет и да продължи пътуването си до Световния икономически форум в Давос.

Двата доста стари самолета, които в момента служат като Air Force One, са в експлоатация от близо четири десетилетия, а усилията на "Boeing" да достави заместители са били възпрепятствани от многократни забавяния.

Спорове избухнаха през 2025 г., когато катарското правителство подари на Тръмп луксозен Boeing 747-8, който да бъде добавен към президентския флот – жест, който предизвика доста противоречиво внимание. Самолетът в момента се ремонтира, за да отговаря на стандартите за сигурност на САЩ.

Говорейки пред репортери на борда във вторник вечерта, Ливит се пошегува, че катарският самолет звучи „много по-добре“ в този момент.

Очаква се непланираният обрат да забави пристигането на президента в Давос. Срещата на форума е засенчена от заплахата на Тръмп за тарифи срещу европейските страни заради Гренландия, която той остава решен да завземе.

Заминавайки в понеделник вечерта, Тръмп каза пред репортери: „Нека го кажем така: ще бъде много интересен Давос.“ По-рано, на дълъг брифинг за пресата, отбелязващ първата му годишнина от поста, той беше попитан докъде би бил готов да стигне, за да придобие Гренландия и каза само: „Ще разберете.“

