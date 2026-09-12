Легенда на Балканите разтърсва София. 3000 евро билетът
Невиждано шоу в Арена 8888
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Невиждано шоу в Арена 8888
Сръбската мегазвезда разказа за срещите си с пророчицата
Певицата няколко пъти се среща с пророчицата
Фолк легендата на Балканите обяви чакана новина
Какъв е инцидентът с иконата на чалгата
Тя отмени планираните за 10 и 16 декември концерти
Тя изпълни едни от най-емблематичните си песни
Каква е причината
Шоуто започна с българската звезда Михаела Филева
Турбофолк иконата е неузнаваема
Какво разкри певицата
Брена едва не изпусна собствения си концерт
1000 души аплодираха звездата
Какво става с певицата
Каква е причината
Миналата година Брена създаде своята марка „Lady B“
Звездата на сръбската музика наскоро изнесе концерт в София
Има ли напрежение между сръбските звезди
Семейни проблеми
Сръбската звезда ще гостува в Стара Загора