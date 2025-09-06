Луда радост за Лепа Брена. Нов живот

Луда рабост за фолк легендата Лепа Брена

Тя и Слободан Живоинович станаха баба и дядо за първи път. В семейството се роди дъщерята на Филип Живоинович и певицата Александра Прийович.

Малката наследничка носи символичното, нежно и звучно име Ария.

Любимата звезда на Балканите Лепа Брена и съпругът ѝ – легендарният тенисист Боба Живоинович, са заедно вече 35 години. Връзката им е преминала през изпитания, но остава пример за стабилност, обич и взаимна подкрепа.

Днес семейството им се разширява с още един член – първата внучка на звездната двойка.

Филип Живоинович – син на Боба от първия му брак, и съпругата му Александра Прийович, една от най-популярните певици в Сърбия, са посрещнали своята дъщеря на 3 септември в частна клиника. Според публикации в социалните мрежи раждането е преминало спокойно, а майката и бебето са в отлично здраве.

Макар че Филип не е неин биологичен син, Лепа Брена винаги го е приемала с обич и уважение. Тя често говори за него с гордост, като за отговорен, стабилен мъж, отдаден на професията и семейството си. Днес той е успешен продуцент и ресторантьор, но най-важното – любящ съпруг и вече баща на две деца.

Семейство Живоинович не би било толкова сплотено и хармонично без силната роля на Брена – жената, която не само владееше сцената, но и сърцата на близките си. Въпреки звездния си статус тя винаги е поставяла семейството и ролята си на майка на първо място.

"Научих синовете си да уважават жените – да се разделят като джентълмени, ако нещо не върви, и никога да не вдигат ръка, а глава", каза тя, цитирана от woman.bg.

