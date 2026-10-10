Ванга гонила брутално измамника Кашпировски

Прочутият съветски хипнотизатор Анатолий Кашпировски почина от рак на стомаха, след като неуспешно се опитваше да се самолекува. През пролетта на 1990 г. той идва в България на гребена на популярността си от телевизионните сеанси, за да се срещне с петричката пророчица Ванга.

Въпреки огромния обществен интерес и натиска от народната милиция да го приеме в Рупите, пророчицата го посреща с брутални ругатни. Тя го нарекла шарлатанин и извратен мошеник, който лъже хората от екрана и няма истински свръхспособности.

Ванга категорично отказала да признае дарбата на украинеца и разкрила, че той самият е тежко болен, предричайки му лош край. Според нея телевизионните му сеанси, извършвани от разстояние през Московската телевизия, били пълна шмекерия с поставени лица.

Психиатърът, който придобива баснословно богатство и дори става депутат в руската Дума през 1993 г., бе считат за проект на Кремъл. Впоследствие той заминава за Америка, но след съдебни проблеми се завръща в Москва и продължава изявите си онлайн.

След години на пластични операции и опити да поддържа фалшив образ, 85-годишният екстрасенс губи битката с коварната болест. Диагностициран с метастази в белите дробове и мозъка, той търси медицинска помощ твърде късно.

Историята за конфликта между двамата остава емблематичен момент от годините на Перестройката. Българската ясновидка се оказала напълно права в преценката си за чуждестранния феномен. Смъртта на Анатолий Кашпировски слага окончателен край на една от най-големите медийни измами на миналия век.