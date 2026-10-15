Археологическа сензация в Турция! Исторически рекорд

Подводни археолози край турския остров Кекова направиха сензационно откритие – останки от плавателен съд на възраст между 4400 и 4700 години. Находката, датирана от Ранната бронзова епоха, превъзхожда по старост дори Хеопсовата пирамида в Гиза, съобщава Sky News.

Въпреки че времето е унищожило дървения корпус на кораба, на морското дъно са намерени отлично запазени керамични амфори. Проучванията, ръководени от доц. Хакан Ониз съвместно с Музея в Анталия, показват, че съдовете са изработени в Йорданската долина. Според хипотезата на учените търговският съд е пътувал от Левант към Крит или Троя.

Турският министър на културата и туризма Мехмет Ерсой подчерта, че откритието е от ключово значение за разкриването на древните търговски маршрути, свързвали Египет, Троя и Крит.

Амфорите са пренасяли традиционните за епохата зехтин и вино, но находката разкрива и любопитни подробности за живота на борда. Анализът на един от съдовете – със специфични перфорации и маркировки – показва, че той е използван като буйка за биене на мляко. Това кара археолозите да вярват, че мореплавателите са пътували с живи кози, за да си осигуряват прясно мляко, сирене и масло по време на дългите плавания.