Той е перлата на султаните в Индийския океан
Изгубете се в белите плажове, подправките и тайните на Занзибар
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Изгубете се в белите плажове, подправките и тайните на Занзибар
То изгаря очите и изглежда като сцена от апокалиптичен филм
Костните инструменти датират отпреди над един милион години
"Лъвовете" надвиха Танзания
Как се спасиха пътници от самолета, паднал в езерото Виктория
Мрежата ще покрие върха и неговия митичен сняг на 5895 метра до края на годината
Хотелът ще е под бранда на германската верига "Кемпински"
Вицепрезидентката на Танзания Самия Сулуху Хасан встъпи днес в длъжност като президент
Джон Магуфули искаше жителите да се лекуват от коронавирус с молитви
Прeзидeнтът призoвa житeлитe нa изтoчнoaфрикaнcкaтa cтрaнa дa взeмaт прeдпaзни мeрки
Победата е 16-а за българският профибоксьор
Двамата и водещ бизнесмен обсъдиха бъдещите планове на асът ни
Пътува с Тервел за Танзания
Странна случка се разигра в Танзания
Трус с магнитуд 5.9 по Рихтер разтресе Танзания. Най-малко 11 души загинаха, а над 200 са ранени. Епицентърът на земетресението и бил на 10 км дълбоч...
В музея Olguvai Gorge в Танзания се запознавам с най-ранната история на човешкия род в зората на неговото развитие. Заедно с останките от първите хора...
Танзания е мечта за археолози и любители на животните Проф. дин Николай Овчаров Аз съм археолог, но пътешествието е моя втора природа. Когато не съм...
Кампала. Ръководителите на пет държави от Източна Африка (Кения, Танзания, Руанда, Бурунди, Уганда) подписаха протокол, с който положиха основата за...
Бурунди, Кения, Уганда, Танзания и Руанда подписаха протокол за създаване на монетарен съюз в срок на 10 години, който предхожда въвеждането на единна...
Танзания. Най-малко 30 души бяха ранени, включително трима сериозно, при експлозия в църква в северната част на Танзания град Аруша, пише изданието...