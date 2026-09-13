Със сълзи и шоу Меси разтърси Аржентина в последния си мач у дома
Капитанът вкара и асистира при 5:0 над Замбия, докато феновете го изпратиха като легенда
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Капитанът вкара и асистира при 5:0 над Замбия, докато феновете го изпратиха като легенда
„Изненадах се да чуя, че толкова много хора по света ме обичат“, казва Чола
Националите ни продължават да се смъкват надолу в ранглистата на Световната футболна асоциация за месец януари 2016 година. България бе задмината от З...
България продава имот в град Лусака, Република Замбия. Това стана ясно от решение на правителството. Продажната цена не може да бъде по-ниска от 701...
Лусака. Президентът на Замбия Майкъл Сата почина в Лондон, съобщиха световните агенции, като се позовават на източници от властите в Лусака и от семей...
15 известни българи отлитат за Замбия днес, за да се ситуират близо до водопада Виктория, където ще станат част от шоуто "Африка: Звездите сигурно са...