Египетско гробище разкри древна тайна, може да се окаже изключителна находка
Папирусът е свързан с традицията на „Книгата на мъртвите“ и е намерен в погребален контекст от Новото царство
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Папирусът е свързан с традицията на „Книгата на мъртвите“ и е намерен в погребален контекст от Новото царство
Фрагментът от папирус се съхранява в държавна библиотека в Германия
Някои експерти твърдят, че "Евангелието на съпругата на Исус" е автентично