Резкият обрат на времето ще ни побърка

Предстоящата седмица ще предложи напълно противоположни синоптични условия, като премине през двете крайности на лятото. Прогнозата очертава преход от екстремни горещини в началото на периода към мощни гръмотевични бури, които в крайна сметка ще донесат чувствително и дългоочаквано охлаждане в цялата страна.

Гореща вълна с жълт код и температури до 38°C

Седмицата стартира с типично юлско слънце и много високи температури, като за понеделник е обявен жълт код за опасни горещини във всяка една българска община. Термометрите в страната масово ще показват стойности между 31°C и 38°C, а в отделни райони на Тракия и Дунавската равнина живакът ще премине и тези граници. В следобедните часове над западните планински масиви ще се появи купеста облачност, но без валежи, докато по Черноморието ще духа слаб до умерен вятър. Горещата вълна ще достигне своя абсолютен пик във вторник.

Студен фронт носи гръмотевични бури и градушки

Още във вторник следобед атмосферата ще започне да се дестабилизира, като над Западна България ще се развият първите локални летни превалявания с гръмотевици. В сряда неустойчивостта ще се разшири в посока североизток, носейки купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и светкавична дейност. Температурите ще започнат плавно да отстъпват, но истинското атмосферно смущение ще настъпи в периода от четвъртък до събота. Тогава през страната ще премине студен фронт, който ще донесе интензивни и обилни валежи. Синоптиците предупреждават за силни гръмотевични бури, рязко засилване на вятъра и повишен риск от градушки.

Окончателно пречупване на жегата през уикенда

С обръщането на вятъра от северозапад в страната ще нахлуе бърз поток от хладен въздух. В събота лятната жега ще бъде окончателно пречупена. Максималните температури ще отбележат рязък срив и ще се установят в комфортните граници между 24°C и 28°C, носейки прохлада след изпепеляващия старт на седмицата.



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