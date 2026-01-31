26.02.2026. Ще се сбъдне ли пророчеството на Волф Месинг?

По-малко от месец остава до сакралната дата 26. 02.2026, която от години вълнува астролози и нумеролози от Запад и от Изток. Това е втората огледална дата в най-новата история след 21.12.2012 година, когато психозата беше завладяла света, че идва неговия край. И макар че тогава нищо лошо не се случи, приближаването на поредната дата само с двойки (6=2+2+2), събира страховете от неизвестността. Още повече, че само 4 години са минали от ужасяващата дата с 6 двойки – 22.02.2022, когато руският президент Владимир Путин обяви заграбването на 4 области от Украйна, а часове по-късно започна войната.

Приближаващата дата е записана като историческа в едно послание на най-големия менталист, хипнотизатор и телепат на 20-век – полският евреин Волф Месинг. Известен е с множеството си прогнози, които впоследствие се сбъдват около Втората световна война. До нейното начало е работил като илюзионист в Германия, където е подлагал на хипноза много хора, за да си спомнят миналото. Впоследствие се връща в Русия, предрича краха на Хитлер, победата при Сталинградската битка, а след това и началото на Студената война. Спасява от самолетна катастрофа сина на Сталин, а след това предрича с абсолютна точност неговата смърт, както и своята. В края на живота си, в началото на 70-те години на миналия век завещава три плика, които съдържат предсказания за бъдещето. Третият е трябвало да отвори владетелят на Русия през август 2025 година. Какво точно пише вътре, знаят само Путин и службите, но митовете и легендите вече са завладели планетата.

Твърди се, че Месинг предрича, че на тази дата, първият човек в Русия ще бъде поставен пред съдбовен за човечеството избор. Ще трябва да реши коя от двете папки ще отвори - първата ще доведе до война, а втората – до мир.

В пликовете от Месинг били посочени предизвикателства по три теми – световен конфликт, връзките с Космоса и отношението към технологиите. Месинг предполага, че в папките е разписано бъдещето на трите големи световни сили, които той нарича – Мечката, Орелът и Драконът (Русия, САЩ и Китай). Според пророкът, ако се избере папката с войната, човечеството няма да доживее до 2027 година. Ако обаче изборът е за мир, това ще означава огромна битка със статуквото по отношение на бъдещия свят.

Какъв ще бъде изборът, Месинг не казва. Но добавя, че тази дата ще бъде предхождана от появата на странна комета. Безспорен факт е, че мистериозната Атлас, която бе открита през юли 2025 година все още е пълна загадка за учените. Тя премина в близост до Земята, в момента е отправена към Юпитер, но най-изненадващо само преди няколко дни се нареди точно на Парада на планетите, който се случва веднъж на 2000 години.

Месинг твърди още, че ден преди историческото събитие ще има и силно земетресение в регион, където такова не е имало от 1000 години.

Какъв е пътят, който ще избере човечеството – огън, мраз или космос, лежи на плещите на този човек, твърди Месинг.

Ще се сбъдне ли пророчеството му – попитахме две от жените, чиито предсказания вече са се случили с поразителна точност.

ОЧАКВАЙТЕ - Прогнозите на гадателката на Берлускони Теодора Стефанова и на най-добрата българска ясновидка Станка Ангелова

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com