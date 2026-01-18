Благодарността е велика добродетел-приближава човека до Бога

Благодарността е велика добродетел, която приближава човека до Бога, докато ропотът го отдалечава, каза в обръщението си към миряните ставрофорен иконом Дончо Александров от черквата "Св. Атанасий" във Варна, чийто храмов празник бе тържествено отбелязан днес. Той отслужи празничната литургия в съслужение със свещеници от цялата Варненска и Великопреславска епархия, предава БТА.

Там, където има благодарност, Бог изсипва своята сила и пълнота, посочи отец Дончо. Той изтъкна, че в днешния ден трябва да бъдем благодарни и за великия светия Атанасий, издигнат от Господ като стълб и крепител на истината. Свещеникът припомни, че светецът е този, който се е противопоставил и е оборил учението на арианите, което е разкъсвало християните помежду им и е твърдяло, че Исус Христос е най-съвършеното творение, но в никакъв случай не е Бог. Св. Атанасий е бил вдъхновен от Бога и на него дължим първите членове от символа на вярата, който изповядваме на всяка една литургия като православни християни – вярваме в Господ Исус Христос, Сина Божий Единородния, посочи свещеникът и подчерта, че така изповядваме тази вяра, която и отците на Първия вселенски събор.

Не е бил лек животът на св. Атанасий, посочи още отец Дончо. По думите му светецът е бил архиепископ на Александрия, но много често е бил свалян от този престол, осъждали са го, плели са срещу него интриги. Атанасий е понасял безропотно всичко и не са много тези, на които Църквата дава прозвището Велики, подчерта свещеникът. Той изтъкна още, че светецът е живял в трудно време, бил е притискан от различни власти, хулен и е удивително колко голяма сила и устойчивост е имал, за да издържи духовно на всичко. Ако той е нямал Христовата вяра, един човек обикновен, неподдържан от Божията сила, би рухнал, посочи свещеникът.

Той припомни, че св. Атанасий е свързан и с нашите географски ширини. Той е взел дейно участие в Сердикийския събор в София. Според преданията е основал манастир в района на Чирпан, който съществува и до днес. Не са малко храмовете и манастирите, които носят името на св. Атанасий, защото нашите предшественици винаги са гледали да напомнят на всички колко труден е бил неговият живот и колко е бил посветен на Бога, за да може да имаме истината и тя да се предава от поколение на поколение в Христовата църква, посочи свещеникът. По думите му тези храмове ни напомнят като християни да пребъдваме в Църквата не със своите си виждания, със своя ум, със своя егоизъм, като смятаме, че можем да бъдем по-мъдри и да дадем най-добрите решения за църковния и християнския начин на живот. Важно е смирението, да преклоним погледа си пред тези, които действително имаха Божия дух, да се вслушаме в техните съвети, в тяхното слово, подчерта отец Дончо. Той изтъкна и нуждата да познаваме добре нашата вяра, тя да е просветена, защото вяра без знание за божествените истини, може да ни тласне в посока на суеверие. С вярата в Бога каквито и бури да се разразяват няма как да ни сломят, защото онези, които са верни, няма да погинат и няма да отпаднат, а ще бъдат въздигнати, посочи свещеникът.

По традиция на храмовия празник днес, след литургията, бе отслужен водосвет и бе осветена риба, която бе раздадена на вярващите. За празника църковното настоятелство бе осигурило около 400 порции.

