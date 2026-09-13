Всичко за Св. Атанасий

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Гоним зимата на Атанасовден

Гоним зимата на Атанасовден

В превод от гръцки език Атанас означава "безсмъртен" Отбелязваме Атанасовден. На 18 януари православната църква почита паметта на Атанасий Велики. П...

18 януари | 7:35
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