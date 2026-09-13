Благодарността е велика добродетел-приближава човека до Бога
Това каза отец Дончо Александров от варненския храм "Св. Атанасий"
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Това каза отец Дончо Александров от варненския храм "Св. Атанасий"
Гарвани изкълвават очите на агаряните и спасяват града
В превод от гръцки език Атанас означава "безсмъртен" Отбелязваме Атанасовден. На 18 януари православната църква почита паметта на Атанасий Велики. П...