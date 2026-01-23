Климентовден между народната мъдрост и църковната традиция

23 януари в народния календар е ден на наблюдение, сметки и работа, когато хората са вярвали, че поведението на животните и времето разкриват каква ще е останалата част от зимата. Празникът е свързан със стопански грижи, преброяване на запасите и строго отношение към мързела. По-късно църковната традиция поставя на този ден и паметта на свещеномъчениците Климент, епископ Анкирски, и Агатангел.

Народният Климентовден – ден на знаци, работа и равносметка

В народните представи 23 януари е ден, в който се гледа природата и се правят изводи за бъдещето. Хората са наблюдавали птиците и животните, за да разберат какво време предстои и дали зимата ще бъде тежка. Ако синигерите запеят рано сутринта, това се е смятало за сигурен знак за силна слана. Ако катерицата започне да слиза по ствола на дървото, се е вярвало, че идва затопляне.

Особено внимание се е обръщало на времето преди и след обяд. Според народната мъдрост каквото е времето до обяд, такава ще бъде първата половина от оставащата зима, а каквото е след обяд – такава ще бъде и втората. Това е бил ден и за равносметка – преброявали са се запасите от храна, зърно и фураж, а добра поличба е било, ако около половината от тях все още са налични.

Какво не се прави според народната традиция

Народното вярване е категорично – на този ден не бива да се мързелува. Смятало се е, че лежането без работа на 23 януари може да донесе неприятности и здравословни проблеми през годината. Денят е бил възприеман като своеобразен изпит за трудолюбието, при който всеки пропуснат ангажимент се тълкувал като лош знак.

Какво е редно да се прави според обичая

Според народния обичай денят трябва да бъде посветен на почистване и подреждане – не само в къщата, но и в стопанските постройки, мазетата и двора. Вярвало се е, че усърдната работа на Климентовден носи спокойствие и предпазва от бъдещи беди. Почистването е имало и символичен смисъл – освобождаване от старото и подготвяне за идващата пролет.

Църковният празник – паметта на свещеномъчениците

В църковния календар 23 януари е денят, в който православните християни почитат свещеномъченик Климент, епископ Анкирски, и свещеномъченик Агатангел, пострадали за вярата си през III век. Климент е роден в Анкира през 258 г. и още от ранна възраст животът му е свързан с църквата и грижата за бедните и сираците.

На едва 20 години той става епископ, но по време на гоненията срещу християните при император Диоклециан е хвърлен в затвора. Дори там Климент продължава да проповядва и да кръщава, а затворът постепенно се превръща в място за молитва. По-късно той е заточен в Никомедия, където заедно със своя ученик Агатангел търпи жестоки мъчения.

Агатангел е екзекутиран, а Климент загива по време на литургия, когато войници нахлуват в пещерен храм и го убиват по време на причастие. Църквата почита и двамата като пример за непоколебима вяра и духовна сила.

Духовният смисъл на деня

На този ден вярващите се обръщат към светците с молитви за здраве, изцеление и подкрепа в трудни моменти. Те се възприемат като застъпници пред Бога, които дават сила за преодоляване на житейските изпитания. Така 23 януари съчетава народната практичност и наблюдателност с дълбокия духовен смисъл на църковната памет.

