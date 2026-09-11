Гримът след 40 иска повече светлина
Сменете техниката, не лицето
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Сменете техниката, не лицето
Компанията е вложила близо 5 млн. евро в нови технологии, соларна енергия, пакетираща линия и модернизация на завода
С концерт в залата на театъра Радио-телевизионният център в Благоевград отбеляза 40 години от основаването си. Специално за събитието пристигна един о...
Най-старата общинска структура, предлагаща социални услуги в община Кърджали, е Домашен социален патронаж. Първите обслужвани от него лица са 30, а дн...
София. Днес кубчето на Рубик има рожден ден. Изобретението, с което са израснали хиляди деца по света, става на 40 години. Председателят на европейск...