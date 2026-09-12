„София мел“ навърши 40 години след мащабно обновяване на производството
Компанията е вложила близо 5 млн. евро в нови технологии, соларна енергия, пакетираща линия и модернизация на завода
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Компанията е вложила близо 5 млн. евро в нови технологии, соларна енергия, пакетираща линия и модернизация на завода
В ГудМилс България започва производство на високопротеиново пшенично брашно тип 400
Благодарение на този проект ГудМилс България ще намали количеството загуби на опаковъчен материал
За първи път емблематичната за Несебър вятърна мелница отвори врати като музей
"Много малко актьори признават, че има филми, в които им е адски неприятно да участват. Е, аз ще кажа истината. Киното е една мелница, в която харесва...
Осигурява над 20 работни места Голям мелничен комплекс заработи в Симитли. Собственици на предприятието са братята Павел и Николай Стоименови. Стойно...
С тържествен водосвет на Неврокопския митрополит Серафим бе даден старт на дейността на голям мелничен комплекс в Симитли. Десетки приятели и гости на...
Добрич. Община Генерал Тошево купи една от емблематичните сгради в общината, свързана с творчеството на Певеца на Добруджа - Йордан Йовков. Това е мел...
Генерал Тошево. Кметство ще върне оригиналния блясък на мелницата на Йовковата Албена. Община Генерал Тошево се стяга да я купи. Идеята е кметството...