Любима марка на Българите прави щурм. 600 нови магазина
Европейски търговец на дребно отчита едно от най-динамичните си полугодия досега
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Европейски търговец на дребно отчита едно от най-динамичните си полугодия досега
Президентът даде дума
Искаме промени в системите на здравеопазването, образованието и националната сигурност
Философията на дружеството е, че до 80% от печалбата да плаща веднага, а не след години
След рекордните резултати през 2023 г. предстоят и рекордни дивиденти
Това ще става по банков път от 20.08.2019 г.
Обединена българска банка (ОББ) ще отложи за септември решението дали да разпределя дивидент или не, стана ясно на общото събрание на трезора. Такава...
Акционарите в "Албена" АД ще получат дивидент в размер на 0.45 лв. за акция. Това реши Общото събрание на дружеството, което проведе редовно заседание...
Българските компании са стабилни и инвестират, каза Цветослав Цачев от "ЕЛАНА Трейдинг" Средната дивидентна доходност на Българската фондова борса (Б...
Традиционно борсовите компании на развитите пазари разпределят част от печалбите си У нас се оправдават, че компанията не бива да се лишава от свеж к...
Тази година акционерите на „Албена" АД няма да получат дивидент, това стана ясно след проведеното Общо събрание на акционерното дружество. Компанията...
Добрич. По 50 стотинки дивидент на акция ще получат акционерите на най-голямата туристическа компания "Албена" АД. Това реши проведеното вчера в еднои...
София. Акционерите в "ЧЕЗ Разпределение България" ще получат дивиденти на обща стойност 48,2 млн. лв. Общото събрание на компанията е решило на собств...
София. Намаление на данъка върху дивидентите са поискали представители на работодателските организации у нас по време на среща с министъра на финансит...