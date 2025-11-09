Извънредно от Тръмп! 2000 долара за всеки американец

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че всеки американец ще получи дивидент от 2000 долара от приходите, които страната генерира от повишените вносни мита.

В пост в социалната си мрежа "Трут Соушъл", държавният глава уточни, че мярката няма да важи за хората с високи доходи.

"Хората, които са против митата, са глупаци! Сега сме най-богатата и най-уважавана страна в света, с почти никаква инфлация и рекордна цена на фондовия пазар. Привличаме трилиони долари и скоро ще започнем да изплащаме огромния си дълг от 37 трилиона долара. Рекордни инвестиции в САЩ, заводи и фабрики се строят навсякъде. Дивидент от поне 2000 долара на човек (без да се броят хората с високи доходи!) ще бъде изплатен на всички", написа Доналд Тръмп.

Такава мярка обаче ще трябва да бъде одобрена от Конгреса. През лятото републиканският сенатор Джош Хоули внесе законопроект за изплащане на 600 долара митнически отстъпки на почти всички американци и техните деца на издръжка.

Преди дни Върховният съд на САЩ пък започна изслушвания по ключовото дело, което ще определи съдбата на този стълб на търговската политика на президента на САЩ.

Митата, наложени от администрацията на Тръмп, започват от базово ниво от 10% за много държави и достигат до 50% за стоки от Индия и Бразилия. Ако бъдат оставени в сила, те биха донесли на САЩ допълнителни 3 трилиона долара приходи до 2035 г., според Комитета за отговорен федерален бюджет.

