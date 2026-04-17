Стабилност на валутните пазари - еврото запазва нивата си

Еврото запазва позициите си спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт, показват данни на германски финансови платформи. Единната валута се разменя за 1,1777 долара, което е без съществена промяна спрямо нивото при затварянето на пазара вчера.

Пазарите остават предпазливи на фона на глобалната икономическа несигурност. Инвеститорите внимателно следят сигналите от централните банки и развитието на международната обстановка.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1782 долара за евро. Това ниво служи като ориентир за участниците на пазара и отразява стабилността на валутата през последните дни.

Спрямо британската лира еврото отчита леко поскъпване от 0,07 на сто, а спрямо японската йена - с 0,08 на сто. Движенията остават ограничени, което показва липса на силни пазарни сътресения в началото на търговията.

Анализатори отбелязват, че стабилността на еврото е свързана с очакванията за по-умерена политика от страна на Европейската централна банка. В същото време инвеститорите остават внимателни заради геополитическите рискове и възможните промени в лихвените проценти. Валутните пазари продължават да реагират чувствително на всяка нова икономическа информация.

