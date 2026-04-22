Еврото тръгна нагоре. Валутните пазари с ново раздвижване

Курсът на еврото отбелязва леко повишение спрямо щатския долар в междубанковата търговия тази сутрин. Данните сочат внимателно раздвижване на валутните пазари след последните решения на централните банки. Инвеститорите остават предпазливи на фона на глобалната икономическа несигурност. Движенията засега са ограничени, но показват чувствителност към всяка нова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1751 долара, което е ръст от 0,1 на сто спрямо нивото при затварянето на пазара вчера.

Еврото поскъпва и спрямо британската лира - с 0,08 на сто, но губи позиции спрямо швейцарския франк и японската йена - съответно с 0,06 и 0,1 на сто.

Европейската централна банка е определила референтен курс от 1,1767 долара за едно евро.

Анализатори отбелязват, че макар движението да изглежда слабо, то идва в чувствителен момент за пазарите, когато се търсят сигнали за бъдещата парична политика. Вниманието остава насочено към инфлационните данни и решенията на централните банки, които могат бързо да променят посоката на валутите. Очакванията са колебанията да се запазят и през следващите дни.

