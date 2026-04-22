Петролът в изчакване. Напрежението в Близкия изток държи цените на ръба

Цените на петрола са почти без промяна в азиатската търговия, докато инвеститорите внимателно следят развитието на мирните преговори между САЩ и Иран. Несигурността около удълженото примирие и липсата на ясни сигнали от ключовите страни задържат пазара в изчакване. В същото време геополитическото напрежение продължава да оказва натиск върху цените. Данните са на Ройтерс.

Цените се колебаят около ключови нива

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се повишиха с минималните 3 цента до 98,51 долара за барел към 07:38 часа българско време, след като по-рано достигнаха 99,38 долара.

Американският лек суров петрол (WTI) се понижи с 0,14 на сто до 89,53 долара за барел, след като при отварянето на пазара се покачи до 90,71 долара.

И двата основни сорта отчетоха ръст от около 3 на сто в предходната сесия.

Примирието - фактор с неясен ефект

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще удължи примирието с Иран за неопределено време, за да даде възможност на преговорите да продължат. Решението беше взето часове преди изтичането на договорения срок.

Към момента обаче няма яснота дали Иран и Израел ще приемат удължаването, което поставя под въпрос устойчивостта на договореното затишие.

Блокадата и Ормузкият проток

Паралелно със дипломатическите усилия САЩ продължават морската блокада на иранските пристанища, която Техеран определя като акт на агресия.

Иранската агенция „Тасним“ съобщи, че страната не е искала удължаване на примирието и предупреди, че блокадата може да бъде преодоляна със сила.

На този фон корабният трафик през Ормузкия проток остава сериозно ограничен. През него обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, което прави ситуацията критична за глобалния пазар.

Военно напрежение допълнително усложнява картината

Допълнителен риск идва от Южния Ливан, където израелската армия съобщи за ракетен обстрел от страна на „Хизбула“. Израел обвини подкрепяната от Иран групировка в нарушаване на примирието в навечерието на нови преговори.

Пазарът остава без ясна посока

„Тъй като изходът от преговорите все още не е ясен и Ормузкият проток е затворен, пазарът няма ясна посока“, коментира Хироюки Кикукава от Nissan Securities Investment.

„Освен ако боевете не бъдат възобновени, засега цените вероятно ще останат близо до сегашните нива“, допълни той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com