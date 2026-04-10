Крехкият мир не помогна. Еврото губи инерция на фона на конфликта

Еврото не успя да запази инерцията си въпреки обявеното примирие във войната в Близкия изток и остана под натиск на международните пазари. В сутрешната междубанкова търговия общата европейска валута се разменяше за 1,1689 щатски долара, което представлява спад от 0,1 на сто. Ден по-рано Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1685 долара за евро. Движението показва, че инвеститорите остават предпазливи въпреки временното намаляване на напрежението.

След новината за двуседмично примирие еврото за кратко премина нивото от 1,17 долара, но бързо загуби позиции и се върна към по-ниски стойности. Това подсказва, че пазарите не възприемат споразумението като достатъчно стабилен фактор за възстановяване на доверието.

Допълнително влияние оказват очакваните преки преговори между САЩ и Иран, които трябва да започнат в Исламабад. Инвеститорите следят внимателно развитието, тъй като евентуален пробив може да има пряко отражение върху енергийните пазари и валутите.

Междувременно напрежението около Ормузкия проток продължава да държи пазарите нащрек. Американският президент Доналд Тръмп критикува Иран за действията му, включително за информации, че Техеран изисква такси от танкерите. В същото време Израел не прекратява военните операции срещу проирански позиции в Ливан.

Блокирането на протока от страна на Иран доведе до сериозни сътресения в доставките на петрол и втечнен природен газ, което първоначално изстреля цените нагоре. След обявяването на примирието последва корекция, но несигурността остава висока.

На този фон еврото остава чувствително към геополитическите рискове и движенията на енергийните пазари, като всеки нов сигнал от региона може да предизвика нови колебания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com