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Дупка зейна на Дунав мост

Дупка зейна на Дунав мост

Русе. В бетонната конструкция на Дунав мост в българския участък зейна огромна дупка с размери около 1 метър. Движението по съоръжението е ограничено...

07 април | 15:58
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