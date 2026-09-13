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Пътните настилки в цялата страна са мокри, заснежени, обработени и опесъчени. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура", които тази сутрин публ...
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Пътните настилки в цялата страна са мокри, заснежени, обработени и опесъчени. Това съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура", които тази сутрин публ...
След дългата зима успяхме да започнем активните ремонтни дейности в столицата, каза кметът на София Йорданка Фандъкова. Към този момент текат активни...
"Фирмите могат да излязат при падането на първия сняг, но това не значи, че пътната ни мрежа е подготвена за зимата, защото когато падне първият сняг...
Русе. В бетонната конструкция на Дунав мост в българския участък зейна огромна дупка с размери около 1 метър. Движението по съоръжението е ограничено...