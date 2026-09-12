Министър каза защо слагат колчета по опасните пътни отсечки
Множеството ремонти по пътищата показват лошото строителство в последните години
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Множеството ремонти по пътищата показват лошото строителство в последните години
Така ще се гарантира добрата видимост на водачите към пресичащите пешеходци
Ремонтът няма да бъде приет в този вид, предупреди зам.кметът Дончо Барбалов
Стара Загора. Безпаметно пиян казанлъчанин е помлял цял ред антипаркинг-колчета пред съдебната палата. Екшънът е станал на една от главните улици в Г...
София. Столична община започна обезопасяването на 70 спирки по основни булеварди със засилен трафик. Мерките на Столична община бяха взети след като...