Убиха 7 защитени лешояди край Котел по ужасяващ начин

Седем защитени видове лешояди са открити отровени в котленския Балкан. Новината е ужасяваща за еколози и ветеринари, които повече от 30 години се опитват да възстановят популацията на птиците в България. Образувано е досъдебно производство, съобщи NOVA.

Птиците са имали предаватели. На мястото, където са открити, имало примамки с отрова. Предстои на лешоядите да бъде направена аутопсия. Те са специално отгледани и пуснати в Балкана. Експертите очакват да бъдат открити още умрели птици.

Според д-р Руско Петров, който активно работи по програмата за възстановяване на лешоядите в България, става дума за убийство.

"Над 35 години НПО се опитват да увеличат популацията им. А повече от 50 години черният лешояд липсваше като гнездящ вид на територията на България, докато през 2021 година не се случи чудото. Възстановихме го, а година по-късно имаше първо масово натравяне на същото място като това на инцидента отпреди 4 дни", каза екологът.

Заедно със студенти от Тракийския университет, д-р Петров е охранявал първото излюпено малко през 2021 г.

Според него често се получават натравяния на птици при опит за изтребване на вълци и чакали заради нападенията им срещу селскостопански животни. "Лешоядите се хранят на групи и през деня, именно заради това при тях най-бързо настъпва отравянето. От едно натровено животно може цялата колония лешояди да бъде унищожена и така за няколко часа 30-годишният ни труд - погубен", обобщи д-р Руско Петров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com