Убиха 7 защитени лешояди край Котел по ужасяващ начин
Еколози повече от 30 години се опитват да възстановят популацията на птиците в България
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Еколози повече от 30 години се опитват да възстановят популацията на птиците в България
Еколог от Венеция обвинява Тръмп.младши, че стрелял по специални патици
Освен тях, експертите са се погрижили и за още 4 диви птици.
Спорните промени в Закона за биологичното разнообразие ще бъдат обсъдени със заинтересованите страни на кръгла маса в парламента
Принц Кирил Сакскобурготски пристига в Каварна, за да се срещне с младите еколози от основното училище „Йордан Йовков“ в града, обединени в клуб „Екоп...
Подозренията за съществуването на лобистки и финансови интереси се оправдаха. Оказа се, че български неправителствени екологични организации, подве...
Близо 10 000 души в осемте села в Подгорието и няколко екологични организации искат незабавно спиране на реализирането на инвестиционно намерение за и...
На „зеления" телефон на шуменската екоинспекция са получени три сигнала за намерени бедстващи птици, информират от пресцентъра на МОСВ. В централната...
83 ОУ има над 40 растителни вида в двора, включително къри и ехинацея Едва ли има друго българско училище, в чийто двор да расте... къри. Или мурсалс...
Палатките и караваните на плажа остават, но ще се търси регламент за тях. Депутатите от регионалната комисия към парламента ще сътрудничат на Министер...
Върховна административна прокуратура е отправила три предложения до Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" да извърши одит на д...
Еколозите превърнаха псевдогрижата за природата в порочен бизнес Проекти се спират и обжалват с години, а от това губи обществото, казва Тереза Станч...
Крайно време е за дебат с аргументи вместо надвикване с агитки Зелени шамани залагат на пропагандни трикове от Третия райх Направи голямата лъжа про...
Право на отговор С любопитство прочетох двете интервюта на младата юристка на община Костенец г-жа Тереза Станчева, посветени на проектоплана за упра...
В плана за управление на Национален парк "Рила" са заложени много бомби Оставят се вратички за вкарване на всевъзможни забрани, казва Тереза Станчева...
Когато говорим за план за управление на национален парк, често широката аудитория го разбира като документ с пожелателен характер, но това не е така....
Опасяват се, че Рила, Пирин и Витоша ще останат без адекватна защита от строителство Природолюбители отново протестират. Хиляди се събраха днес пред...
В лобизъм бяха обвинени екологичните организации, които протестират срещу развиването на зимните спортове у нас. Възмущението си в предаването на Дими...
Еколози от Регионалната инспекция на околната среда и водите (РИОСВ) в Перник са спасили три бебета орлета. Малките птичета от вида Керкенез са били н...
Еколозите ще изминат 38 хил. километра и ще обходят 5 хил. населени места, за да регистрират всички птици от редкия вид, които летуват в България За...