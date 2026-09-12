Дете игра с огън и подпали двор и гора
Три екипа гасят пожара
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Три екипа гасят пожара
Еколози повече от 30 години се опитват да възстановят популацията на птиците в България
Изложбата е по Програма за развитие на селските райони
Разпитани са девет души, пет от тях са със заповед за задържане до 24 часа
От общината заявиха, че ще се определи помощ за пострадалите
Пороища и градушки из страната
Заразеното животно е било отстреляно по време на лов
В битката със стихията бяха ангажирани 150 доброволци, горски служители и пожарникари
Пожарникарите полагат всички усилия да предотвратят прехвърлянето му в горските масиви
20 къщи са наводнени, а настилката на няколко улици е отнесена от силната вода
Стотици снимки за спомен с премиера Бойко Борисов получиха хората от Сливенска област
В смесените райони битката между ГЕРБ и ДПС е огромна, защото се надпреварваме кой ще направи повече за хората, каза премиерът
Музикалното училище в Котел става балканско, обучава даровити деца
Заедно с кмета ще инспектира нова пречиствателна станция
Да се превърне Сливен в развит и атрактивен културно-исторически център. С тази задача вестник "Стандарт" събра като част от кампанията си "Чудесата н...
Изпитвам истинско удоволствие, защото с министър Десислава Танева, с кмета на Котел Коста Каранашев, с депутата Мария Белова и с младежите от ГЕРБ се...
Местните килими са неповторими, защото никога не се правят по шаблон Котел сякаш се събуди от дълбок сън. Стори го с помощта на един фестивал и усили...
Всеки от гостите си тръгна с кошничка, пълна с билки и сушени гъби - дар от домакините Възрожденски Котел оживя. В родното място на Раковски са изло...
Модерен котел ще топли две училища и забавачка в Бургаския комплекс "Меден Рудник". Съоръжението е напълно автоматизирано и вече е доставено в Районна...
Порой в Сливенско обърна автомобил по завоите, а при удара на колата е загинала жена на 60 г. Инцидентът е станал между 18.00 - 18.30 часа на пътя Ко...