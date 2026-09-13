Убиха 7 защитени лешояди край Котел по ужасяващ начин
Еколози повече от 30 години се опитват да възстановят популацията на птиците в България
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Еколози повече от 30 години се опитват да възстановят популацията на птиците в България
Прекомерният риболов е поразил популациите на някои акули и акулоподобни
Основната цел на проекта е чрез създаване на този ретензионен водоем в северозападната част на Атанасовското езеро, да се увеличи площта на местообита...
Страната предприема радикални мерки против намаляващата популация на пчелите
Популациите на врабчета у нас драстично намаляват. През последните години те са все по-голяма рядкост в градовете и числеността им се топи бързо. Голе...
Проблемът с популацията на безстопанствените кучета ще бъде изведен от общинско на национално ниво и ще бъде решаван с национална програма. Това реши...